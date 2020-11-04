Верховная Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц предпринимателей до 2022 года. Парламентариям для этого не хватило голосов.

Законопроект №4313 за основу поддержали лишь 212 нардепов, тогда как необходимо 226 голосов за. Об этом сообщает 24 канал.

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В то же время 254 депутата поддержали направление законопроекта на повторное первое чтение. Законопроект предусматривал отсрочку введения кассовых аппаратов до 1 января 2022 года.

Что известно о законопроекте

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов для ФЛП.

Автором указанный председатель Рады, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Разумков. В соавторах – ряд нардепов "Слуги народа".

В документе говорится, что из-за коронавирусного кризиса особенно тяжелые последствия несет малый и средний бизнес.

Заметим, что ранее предполагалось, что с 1 января 2021 года использование РРО для определенных видов деятельности II – IV групп ФЛП станет обязательным, а с 1 апреля 2021 года такая обязанность возникал для всех плательщиков единого налога II – IV групп.