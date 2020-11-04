Парламентарии не смогли отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП
Верховная Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц предпринимателей до 2022 года. Парламентариям для этого не хватило голосов.
Законопроект №4313 за основу поддержали лишь 212 нардепов, тогда как необходимо 226 голосов за. Об этом сообщает 24 канал.
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В то же время 254 депутата поддержали направление законопроекта на повторное первое чтение. Законопроект предусматривал отсрочку введения кассовых аппаратов до 1 января 2022 года.
Что известно о законопроекте
- В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов для ФЛП.
- Автором указанный председатель Рады, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Разумков. В соавторах – ряд нардепов "Слуги народа".
- В документе говорится, что из-за коронавирусного кризиса особенно тяжелые последствия несет малый и средний бизнес.
Заметим, что ранее предполагалось, что с 1 января 2021 года использование РРО для определенных видов деятельности II – IV групп ФЛП станет обязательным, а с 1 апреля 2021 года такая обязанность возникал для всех плательщиков единого налога II – IV групп.
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