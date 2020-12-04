Верховная Рада 4 декабря поддержала законопроект №4460-д. Он предусматривает восстановление ответственности за ложное декларирование. Также законопроект предлагает увеличить порог уголовной ответственности за такие действия.

За это проголосовали 289 нардепов. Об этом сообщает 24 канал.

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Что известно о законопроекте №4460-д

Законопроект №4460-д объединил 2 законопроекта – представленный рабочей группой № 4441 и президентом Владимиром Зеленским №4434.

В проект предлагают наказывать чиновников за ложь в декларациях.

в декларациях. Умышленное внесение субъектом декларирования недостоверных сведений в размере от 500 до 4 тысяч прожиточных минимумов (от 1 миллиона 94 тысяч до 756 тысяч гривен) наказывается штрафом от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов (от 42 тысяч 500 – в 51 тысячу гривен) или общественными работами от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

(от 1 миллиона 94 тысяч до 756 тысяч гривен) наказывается штрафом от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов (от 42 тысяч 500 – в 51 тысячу гривен) или общественными работами от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4 тысяч прожиточных минимумов (более чем 8 миллионов 756 тысяч гривен) – в виде штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов граждан (от 51 тысячи – до 85 тысяч гривен) или общественными работами от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

(более чем 8 миллионов 756 тысяч гривен) – в виде штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов граждан (от 51 тысячи – до 85 тысяч гривен) или общественными работами от 150 до 240 часов, либо с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Уголовная ответственность за умышленное непредставление информации субъектом декларирования, уполномоченным на выполнение государственных функций или функций местного самоуправления – в виде штрафа от 2,5 тысяч до 3 тысяч необлагаемых минимумов (от 34 тысяч – до 51 тысячи гривен), или общественными работами с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Обратите внимание! До того, как КСУ принял решение об отмене ответственности за ложное декларирование, чиновникам за ложь в декларациях грозила тюрьма или более 500 тысяч гривен штрафа.

Решение КСУ / Инфографика 24 канала

Что о законопроекте говорят эксперты

По словам председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, такой законопроект является насмешкой над справедливостью. Ведь до скандального решения Конституционного Суда наказание для чиновников было строже.

А вот Дмитрий Разумков отметил, что наказывать надо тех чиновников, которые "что-то украли у государства, у людей". Кроме того, как отметил спикер парламента, в парламенте находятся два законопроекта. Один из них наработала рабочая группа, а второй предложил президент. Последний предусматривает тюремное заключение чиновников в случае, если те внесут ложные сведения на сумму от 4 миллионов гривен.

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