Вскоре Верховная Рада рассмотрит законопроект О всеукраинском референдуме, – Стефанчук
На следующей пленарной неделе нардепы могут взяться за законопроект о народовластии через украинский референдум. О том, чем будут заниматься парламентарии, рассказал первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
Проект о референдуме могут рассмотреть на следующей неделе
Сейчас Стефанчук на самоизоляции, поскольку недавно у него диагностировали коронавирус. О планах парламента вице-спикер рассказал в видео, которое обнародовал президент Владимир Зеленский.
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Стефанчук отметил, что кроме законопроекта о референдуме, народные избранники приступят к рассмотрению других важных инициатив.
Отдельного внимания парламент планирует уделить законопроекту об инвестиционных нянях, которым предусмотрена государственная поддержка инвестиционных проектов со значительными инвестициями,
– сказал Стефанчук.
Какие законопроекты еще рассмотрят
Также рассмотрят документы о системе общественного здоровья, о виртуальных активах, и ряд социальных инициатив, в частности о поддержке детей-сирот и о защите населения в период пандемии.
Что известно о законопроекте о референдуме?
Еще в июне парламент поддержал в первом чтении проект президента. Документ отправили на доработку ко второму чтению.
Согласно законопроекту, для организации референдума по народной инициативе следует собрать по меньшей мере 3 миллиона подписей жителей Украины.
Во время референдума могут выносить на рассмотрение вопросы об общих принципах, выборах, сам референдум, правосудие и прочее.
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