На следующей пленарной неделе нардепы могут взяться за законопроект о народовластии через украинский референдум. О том, чем будут заниматься парламентарии, рассказал первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Проект о референдуме могут рассмотреть на следующей неделе

Сейчас Стефанчук на самоизоляции, поскольку недавно у него диагностировали коронавирус. О планах парламента вице-спикер рассказал в видео, которое обнародовал президент Владимир Зеленский.

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Стефанчук отметил, что кроме законопроекта о референдуме, народные избранники приступят к рассмотрению других важных инициатив.

Отдельного внимания парламент планирует уделить законопроекту об инвестиционных нянях, которым предусмотрена государственная поддержка инвестиционных проектов со значительными инвестициями,

– сказал Стефанчук.

Какие законопроекты еще рассмотрят

Также рассмотрят документы о системе общественного здоровья, о виртуальных активах, и ряд социальных инициатив, в частности о поддержке детей-сирот и о защите населения в период пандемии.

Это интересно! Кроме Стефанчука коронавирусом болеет и сам спикер Дмитрий Разумков. По словам замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, 17 ноября нардепы соберутся, чтобы проголосовать за важные решения, а также изменить календарный план работы из-за вспышки COVID-19.