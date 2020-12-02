Верховная Рада разрешила ГТС покупать газ на бирже
Верховная Рада разрешила Оператору газотранспортной системы закупать природный газ для балансирующих потребностей на торговых платформах. Нардепы одобрили законопроект №3176 во втором чтении.
За соответствующий проект проголосовали 300 народных избранников. Об этом сообщает 24 канал.
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Что известно о закупке газа ГТС на бирже
Возможность закупки газа Оператором ГТС для балансирующих потребностей была прописана в кодексе компании еще с 2015 года.
Однако из-за ограничений закона о государственных закупках Оператор ГТС не мог выполнять условия своего кодекса. Все потому, что соответствующий закон обязывает осуществлять закупки исключительно через Prozorro.
Законопроект повысит эффективность работы ГТС и внедрит европейские нормы в национальное законодательство. Также он даст толчок для развития газового рынка Украины и сблизит его с рынками ЕС,
– отметил гендиректор ГТС Сергей Макогон.
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Что известно о законопроекте
- Проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по закупке природного газа" №3176 инициировала группа из 12 народных избранников из разных фракций.
- Парламент поддержал соответствующий проект за основу еще 16 сентября 2020 года.
- Тогда за него проголосовал 251 народный депутат.
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