Верховная Рада разрешила Оператору газотранспортной системы закупать природный газ для балансирующих потребностей на торговых платформах. Нардепы одобрили законопроект №3176 во втором чтении.

За соответствующий проект проголосовали 300 народных избранников. Об этом сообщает 24 канал.

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Что известно о закупке газа ГТС на бирже

Возможность закупки газа Оператором ГТС для балансирующих потребностей была прописана в кодексе компании еще с 2015 года.

Однако из-за ограничений закона о государственных закупках Оператор ГТС не мог выполнять условия своего кодекса. Все потому, что соответствующий закон обязывает осуществлять закупки исключительно через Prozorro.

Законопроект повысит эффективность работы ГТС и внедрит европейские нормы в национальное законодательство. Также он даст толчок для развития газового рынка Украины и сблизит его с рынками ЕС,

– отметил гендиректор ГТС Сергей Макогон.

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Что известно о законопроекте