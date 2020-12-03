Верховная Рада приняла законопроект №4227, который устанавливает срок пребывания на должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Во главе САП ее глава будет находиться в течение 5 лет.

Процедуру избрания не могли начать из-за законодательных коллизий

За соответствующее решение 3 декабря проголосовали 289 народных депутатов. Об этом информирует 24 канал.

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Ранее положения части 4 статьи 39 закона "О прокуратуре" были остановлены, поэтому законопроект №4227 их уточнил. Теперь процедуру избрания нового руководителя САП можно начинать.

Должность руководителя САП – вакантна

Отметим, что сейчас должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры вакантна. Назар Холодницкий подал в отставку в августе 2020 года.

Для избрания нового руководителя создали конкурсную комиссию. В ее состав входят 11 человек – 7 делегированных Верховной Радой и 4 – от Совета прокуроров.

После избрания победителя она подает кандидатуру для назначения генеральным прокурором.

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