Рада разблокировала назначение руководителя САП: установили срок его пребывания в должности
Верховная Рада приняла законопроект №4227, который устанавливает срок пребывания на должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Во главе САП ее глава будет находиться в течение 5 лет.
Процедуру избрания не могли начать из-за законодательных коллизий
За соответствующее решение 3 декабря проголосовали 289 народных депутатов. Об этом информирует 24 канал.
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Ранее положения части 4 статьи 39 закона "О прокуратуре" были остановлены, поэтому законопроект №4227 их уточнил. Теперь процедуру избрания нового руководителя САП можно начинать.
Должность руководителя САП – вакантна
Отметим, что сейчас должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры вакантна. Назар Холодницкий подал в отставку в августе 2020 года.
Для избрания нового руководителя создали конкурсную комиссию. В ее состав входят 11 человек – 7 делегированных Верховной Радой и 4 – от Совета прокуроров.
После избрания победителя она подает кандидатуру для назначения генеральным прокурором.
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