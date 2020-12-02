Верховная Рада утвердила перечень причин, по которым народные депутаты могут пропускать заседания. Еще год назад парламентарии ввели штрафные санкции за прогулы.

За внесение изменений в действующий законопроект проголосовали 248 народных избранников. Об этом информирует Бабель.

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Уважительные причины для отсутствия на заседании:

выполнение поручений Верховной Рады, председателя парламента или комитета, в который входит депутат;

временная потеря трудоспособности;

получение медицинских услуг;

документально подтвержденные транспортные препятствия, из-за которых в участие в заседаниях невозможно;

отпуск;

командировки, участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках работы постоянных делегаций.

Нардеп должен передать заявление спикеру о пропуске

Если парламентарий пропускает заседания по другой уважительной причине, то он должен сообщить об этом спикеру. Делать это следует заранее в форме заявления с копией документа, подтверждающего причину.