Депутатское право на пропуск: Рада утвердила причины, когда нельзя не посетить заседание
Верховная Рада утвердила перечень причин, по которым народные депутаты могут пропускать заседания. Еще год назад парламентарии ввели штрафные санкции за прогулы.
За внесение изменений в действующий законопроект проголосовали 248 народных избранников. Об этом информирует Бабель.
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Уважительные причины для отсутствия на заседании:
- выполнение поручений Верховной Рады, председателя парламента или комитета, в который входит депутат;
- временная потеря трудоспособности;
- получение медицинских услуг;
- документально подтвержденные транспортные препятствия, из-за которых в участие в заседаниях невозможно;
- отпуск;
- командировки, участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках работы постоянных делегаций.
Нардеп должен передать заявление спикеру о пропуске
Если парламентарий пропускает заседания по другой уважительной причине, то он должен сообщить об этом спикеру. Делать это следует заранее в форме заявления с копией документа, подтверждающего причину.
Как депутатов наказывают за прогулы?
Если народный избранник пропустил в течение месяца более трети пленарных заседаний или половину заседаний комитета, то зарплату ему платить не будут.
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