Парламентарии 4 ноября поддержали за основу законопроект №3633, который усиливает ответственность за совершение уголовных преступлений против журналистов. За проголосовали 305 нардепов.

Автором является депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин. Об этом сообщает 24 канал.

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Что известно о законопроекте

Документ предлагает установить, что умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности наказывается штрафом от 8500 до 17000 гривен или арестом на срок до 6 месяцев. Сейчас штраф составляет до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть только 850 гривен.

осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности от 8500 до 17000 гривен на срок до 6 месяцев. Сейчас штраф составляет до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть только 850 гривен. За влияние на журналиста или преследование работника СМИ также будут наказывать штрафами от 17 000 до 34 000. Также злоумышленнику грозит до 6 месяцев ареста или до 4 лет ограничением свободы.

Если преследования или влияние на журналиста осуществляло должностное лицо с использованием своего служебного положения, то ему грозит:

штраф от 34 000 до 51 000 гривен;

ограничением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Обратите внимание! За первые 5 месяцев 2020 года на журналистов нападали 26 раз, больше всего – на карантине.