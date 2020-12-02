В Верховной Раде искали взрывчатку: что известно
Ночью 2 декабря в полицию поступило сообщение о заминировании Верховной Рады. Парламент проверяли взрывотехники.
Никакой взрывчатки в парламенте не нашли
Сообщение поступило около часа ночи и было анонимным. Об этом сообщила пресс-секретарь Печерского районного управления полиции Киева Оксана Тищенко, пишет "Укринформ".
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На место происшествия выезжали работники профильных служб, следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники. Проводилась проверка, и никаких опасных предметов не найдено,
– сказала Тищенко.
В полиции отметили, что эвакуация людей из здания не проводилась.
Какое наказание за телефонное "минирование"?
В начале ноября парламент одобрил в 1 чтении законопроект об ответственности за фейковое минирование. За такие ложные сообщения будут наказывать лишением свободы от 2 до 6 лет. Также виновнику грозит конфискация имущества. За повторное совершение преступления или когда объектом стали критически важные объекты, шутникам грозит уже от 4 до 8 лет за решеткой.
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