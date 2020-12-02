Ночью 2 декабря в полицию поступило сообщение о заминировании Верховной Рады. Парламент проверяли взрывотехники.

Никакой взрывчатки в парламенте не нашли

Сообщение поступило около часа ночи и было анонимным. Об этом сообщила пресс-секретарь Печерского районного управления полиции Киева Оксана Тищенко, пишет "Укринформ".

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На место происшествия выезжали работники профильных служб, следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники. Проводилась проверка, и никаких опасных предметов не найдено,

– сказала Тищенко.

В полиции отметили, что эвакуация людей из здания не проводилась.

Обратите внимание! Это уже не первый раз, когда Верховную Раду "минируют". Предыдущий инцидент произошел 13 ноября. После анонимного сообщения парламент обыскали и ничего необычного не обнаружили.