Верховная Рада 20 октября приняла постановление о мерах против распространения коронавируса. Она во многом дублирует "коронавирусные" законы, которые приняли еще в мае и июне. Однако в новом постановлении есть определенные уточнения.

Украина уже 6 месяцев борется с пандемией коронавируса. У правительства есть лучшее понимание того, как необходимо противодействовать опасной болезни. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, сообщает 24 канал.

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Это постановление во многом дублирует коронавирусные законы, но есть некоторые уточнения. Идет шестой месяц эпидемии, есть больше опыта, и мы понимаем, что еще надо добавлять в защите населения от биологических угроз, таких как COVID-19,

– подчеркнул Радуцкий.

В Украине планируют увеличить ковидный фонд для закупки еще больших мощностей для государственных лабораторий и приобретения тест-систем.

Что еще предусматривает постановление о противодействии коронавирусу

Увеличение мощности лабораторий;

привлечение за государственный счет частных лабораторий;

создание дополнительной горячей линии.

Заметим, на новую горячую линию могут обращаться не только больные, но и медики и представители органов власти, которые нуждаются в консультации.

"Есть прямая телефонная линия 1577 Национальной службы здоровья, куда могут обращаться люди со всей страны. Но в связи с тем, что сегодня есть еще больше больных, которые будут обращаться на горячую линию, необходимо открыть еще одну", – рассказал нардеп.

Обратите внимание! За соответствующее постановление проголосовали 308 народных депутатов. Она предусматривает создание Национального штаба противодействия биологическим заболеваниям. Структура будет заниматься обеспечением больниц медикаментами, восстановлением системы неотложной помощи, бесплатной диагностикой COVID-19.