В Верховной Раде создали "Крымскую платформу": какова ее цель
В Верховной Раде Украины создали межфракционное объединение "Крымская платформа". Такое же название имеет инициатива украинской власти по созданию международной площадки для деоккупации украинского полуострова.
О создании объединения "Крымская платформа" во время заседания Верховной Рады 3 декабря объявил ее глава Дмитрий Разумков, сообщает 24 канал.
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В эту группу вошли депутаты из разных фракций, а сопредседателями стали лидеры крымскотатарского народа, которые работают народными депутатами Украины.
Сопредседатели "Крымской платформы":
- Рустем Умеров – "Голос",
- Мустафа Джемилев – "Европейская Солидарность",
- Ахтем Чийгоз – "Европейская Солидарность",
- Елизавета Ясько – "Слуга народа",
- Вадим Галайчук – "Слуга народа".
Какова суть объединения
Ранее на встрече с Министерством иностранных дел Рустем Умеров предложил создать межпарламентскую ассамблею на базе Крымской платформы – переговорной площадки.
Поэтому межфракционное объединение в Верховной Раде Украины – это первый шаг к созданию такой ассамблеи. То есть, ее украинская часть уже фактически есть.
Что такое Крымская платформа
Это инициатива украинских властей по созданию одноименной переговорной площадки, где бы с помощью партнеров решались вопросы деоккупации Крыма.
На международных встречах руководители украинского МИД постоянно приглашают партнеров участвовать в инициативе, которая должна начать работать уже в 2021 году. Сейчас 6 государств уже согласились принять участие:
- США,
- Великобритания,
- Турция,
- Словакия,
- Словения,
- Эстония.
Также приглашение уже получили партнеры Украины по нормандскому формату – Германия и Франция. Они пока не выразили окончательного согласия.
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