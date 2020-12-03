В Верховной Раде Украины создали межфракционное объединение "Крымская платформа". Такое же название имеет инициатива украинской власти по созданию международной площадки для деоккупации украинского полуострова.

О создании объединения "Крымская платформа" во время заседания Верховной Рады 3 декабря объявил ее глава Дмитрий Разумков, сообщает 24 канал.

Интересно Украина пригласит Россию на переговоры по деоккупации Крыма, – Джапарова

В эту группу вошли депутаты из разных фракций, а сопредседателями стали лидеры крымскотатарского народа, которые работают народными депутатами Украины.

Сопредседатели "Крымской платформы":

Рустем Умеров – "Голос",

Мустафа Джемилев – "Европейская Солидарность",

Ахтем Чийгоз – "Европейская Солидарность",

Елизавета Ясько – "Слуга народа",

Вадим Галайчук – "Слуга народа".

Какова суть объединения

Ранее на встрече с Министерством иностранных дел Рустем Умеров предложил создать межпарламентскую ассамблею на базе Крымской платформы – переговорной площадки.

Поэтому межфракционное объединение в Верховной Раде Украины – это первый шаг к созданию такой ассамблеи. То есть, ее украинская часть уже фактически есть.

Что такое Крымская платформа

Это инициатива украинских властей по созданию одноименной переговорной площадки, где бы с помощью партнеров решались вопросы деоккупации Крыма.

На международных встречах руководители украинского МИД постоянно приглашают партнеров участвовать в инициативе, которая должна начать работать уже в 2021 году. Сейчас 6 государств уже согласились принять участие:

США,

Великобритания,

Турция,

Словакия,

Словения,

Эстония.

Также приглашение уже получили партнеры Украины по нормандскому формату – Германия и Франция. Они пока не выразили окончательного согласия.