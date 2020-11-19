Народный депутат Украины от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко объявил о создании в стенах парламента нового межфракционного объединения под названием “Чистая энергия – здоровая окружающая среда”.

В него вошли нардепы от всех парламентских фракций и групп, а целью провозглашается содействие развитию альтернативной энергетике в Украине.

"Сегодня [17 ноября] в Верховной Раде создано межфракционное объединение "Чистая энергия – здоровая окружающая среда". В его состав вошли 25 депутатов со всех фракций и групп, что демонстрирует важность темы, с которой мы планируем работать",

– заявил Гончаренко.

Гончаренко отметил, что благодаря сектору возобновляемой энергетики в Украину привлечено 12 миллиардов инвестиций за последние 10 лет. Таким образом сектор ВИЭ обеспечил треть всех инвестиций в экономику Украины с 2010 года. Однако инвестиции - далеко не единственный позитивный результат развития ВИЭ, считает Гончаренко.

"Это далеко не все плюсы, которые нам дает возобновляемая энергетика как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Именно поэтому мы должны быть уверены, что мы будем обеспечены чистой энергией, а наша окружающая среда будет защищена", – заявил нардеп.

По итогам 2019 года удельный вес производства электроэнергии из возобновляемых источников в Украине составил 8,7%. Согласно Энергетической стратегии Украины до 2035 года, удельный вес энергии, производимой из возобновляемых источников, к этому периоду должен достичь 25%. Около трети инвестиций в ВИЭ приходится на иностранный капитал.