COVID-19 в Верховной Раде: сколько нардепов заболели с начала пандемии
В Верховной Раде с начала пандемии каждый шестой народный избранник заразился COVID-19. В общем вирусом заразились 75 депутатов.
Положительные тесты на COVID-19 также получили 77 сотрудников аппарата Верховной Рады. Об этом сообщает "Зеркало недели".
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Кто в Верховной Раде заразился COVID-19
Всего за время пандемии в Верховной Раде заболели 152 человека, среди которых 75 депутатов. В секретариате парламента ковидом сейчас болеют 14 человек, в аппарате – 31 сотрудник.
Также накануне стало известно, что вирусом заразился спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Кроме того, сейчас в президентской партии "Слуга народа" болеют 17 нардепов.
Зеленский и сотрудники его Офиса также болеют COVID-19
10 ноября положительный результат теста на коронавирус получили президент Владимир Зеленский и председатель его Офиса Андрей Ермак.
Также "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники пишет, что неделей ранее COVID-19 подтвердили и у пресс-секретаря президента Юлии Мендель и советника Ермака Михаила Подоляка. Однако сама Мендель 12 ноября назвала свое инфицирование самым большим фейком утра.
А вот заместитель председателя Офиса Президента Юлия Кузнецов уже переболела COVID-19. Результаты повторного тестирования показали, что она здорова и не представляет опасности для других.
Кто из украинских чиновников заболел коронавирусом
- Мэр Кропивницкого Андрей Райкович заболел COVID-19 12 ноября. Сейчас он находится в больнице.
- Вице-премьер-министр Алексей Резников о своей болезни сообщил 11 ноября. Он чувствует себя нормально, только температура тела несколько выше нормы.
- Мэр Николаева Александр Сенкевич из-за COVID-19 находится на самоизоляции.
- Также лечится дома от коронавируса председатель Ровненской облгосадминистрации Виталий Коваль.
- С болезнью сейчас борется и министр финансов Сергей Марченко. Он заболел 9 ноября.
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