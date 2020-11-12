В Верховной Раде с начала пандемии каждый шестой народный избранник заразился COVID-19. В общем вирусом заразились 75 депутатов.

Положительные тесты на COVID-19 также получили 77 сотрудников аппарата Верховной Рады. Об этом сообщает "Зеркало недели".

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Кто в Верховной Раде заразился COVID-19

Всего за время пандемии в Верховной Раде заболели 152 человека, среди которых 75 депутатов. В секретариате парламента ковидом сейчас болеют 14 человек, в аппарате – 31 сотрудник.

Также накануне стало известно, что вирусом заразился спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Кроме того, сейчас в президентской партии "Слуга народа" болеют 17 нардепов.

Зеленский и сотрудники его Офиса также болеют COVID-19

10 ноября положительный результат теста на коронавирус получили президент Владимир Зеленский и председатель его Офиса Андрей Ермак.

Также "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники пишет, что неделей ранее COVID-19 подтвердили и у пресс-секретаря президента Юлии Мендель и советника Ермака Михаила Подоляка. Однако сама Мендель 12 ноября назвала свое инфицирование самым большим фейком утра.

А вот заместитель председателя Офиса Президента Юлия Кузнецов уже переболела COVID-19. Результаты повторного тестирования показали, что она здорова и не представляет опасности для других.

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