Верховный суд Украины отказался признать всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского в день местных выборов незаконной агитацией. По данным суда, глава государства хотел узнать ответы на социально-экономические вопросы.

Такое решение суда не может быть обжаловано. Об этом говорится в постановлении Большой палаты Верховного суда от 25 октября, которое опубликовали 28 октября, пишет 24 канал

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Детали решения суда

Экс-депутат Наталья Новак просила Верховный суд признать незаконной агитацией видеообращение Зеленского, в котором он анонсировал проведение общенационального опроса. Она требовала, чтобы суд запретил президенту проводить опрос.

Однако Большая палата ВС решила, что опрос не является предвыборной агитацией.

Настоящей целью проведения опроса является выяснение президентом Украины важных, как по его мнению, социально-экономических вопросов,

– говорится в решении суда.

Кроме того, судьи отметили, что использование Зеленским выражения "Украина – это ты" не содержит призывов к голосованию за определенную политическую силу. Суд считает, что эти слова широко применяются в массовой культуре.

Обратите внимание! Всеукраинский опрос Зеленского проводила социологическая компания "Зе Медиа". Его оплатили спонсоры – более 300 представителей малого и среднего бизнеса. Конкретную стоимость опроса в "Слуге народа" не называют. Подробнее о 5 вопросах от президента – читайте здесь.



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