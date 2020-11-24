Байден против Трампа: Верховный суд Невады объявил демократа победителем выборов
Верховный суд Невады признал Джо Байдена победителем голосования на территории штата. Кандидат от демократов обогнал своего конкурента Дональда Трампа более чем на 33 тысяч голосов.
Байден получил 6 голосов выборщиков в Неваде
В Неваде Байден набрал 50,06% голосов, а действующий глава Белого дома – 47,67%. Таким образом, 6 голосов выборщиков достаются именно Байдену. Об этом сообщает AP.
Интересно Байден лично представил кандидатов на основные должности в администрации: кто они
24 ноября утвердили официальные результаты выборов и в Пенсильвании. Здесь тоже победил Байден.
Команда Трампа заявляла о возможных фальсификациях в Неваде
Отметим, что ранее команда Трампа называла Неваду среди штатов, где могли быть применены фальсификации. Ведь, отмечали в штабе республиканцев, именно в Неваде голосовали тысячи людей, которые там больше не проживают.
Трамп дал распоряжение о передаче власти
Сам Трамп уже отдал распоряжение Управлению общих служб действовать в соответствии с протоколами о передаче власти в стране. При этом действующий глава Белого дома до сих пор не признает свое поражение и продолжает настаивать на масштабных фальсификациях.
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