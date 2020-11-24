Верховный суд Невады признал Джо Байдена победителем голосования на территории штата. Кандидат от демократов обогнал своего конкурента Дональда Трампа более чем на 33 тысяч голосов.

Байден получил 6 голосов выборщиков в Неваде

В Неваде Байден набрал 50,06% голосов, а действующий глава Белого дома – 47,67%. Таким образом, 6 голосов выборщиков достаются именно Байдену. Об этом сообщает AP.

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24 ноября утвердили официальные результаты выборов и в Пенсильвании. Здесь тоже победил Байден.

Команда Трампа заявляла о возможных фальсификациях в Неваде

Отметим, что ранее команда Трампа называла Неваду среди штатов, где могли быть применены фальсификации. Ведь, отмечали в штабе республиканцев, именно в Неваде голосовали тысячи людей, которые там больше не проживают.

Трамп дал распоряжение о передаче власти

Сам Трамп уже отдал распоряжение Управлению общих служб действовать в соответствии с протоколами о передаче власти в стране. При этом действующий глава Белого дома до сих пор не признает свое поражение и продолжает настаивать на масштабных фальсификациях.

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