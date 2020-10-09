Президент Украины Владимир Зеленский обязан общаться на государственном языке при исполнении служебных обязанностей.

Такое решение принял Верховный суд Украины, передает пресс-служба инстанции. Дело в том, что ранее в суд пришел иск с просьбой признать противоправным общение президента негосударственным языком.

Ранее Зеленский высказался относительно языкового вопроса в Украине

Речь шла о конкретном случае – обращении Зеленского 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum-2019. Тогда он разговаривал не на украинском, а на русском языке.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении заявленных истцом требований в полном объеме,

– говорится в сообщении.

Впрочем, истец подал апелляцию.

Следовательно, Большая Палата Верховного суда указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке. В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность.

То есть за выступление на русском на iForum-2019 Зеленского не могут привлечь к юридической ответственности.

Учитывая это Большая Палата суда закрыла производство по делу, поскольку требования истца не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Заметим, что речь Зеленского на iForum-2019 стала одной из первых публичных в качестве президента. Он произнес ее через 3 дня после инаугурации и анонсировал первое диджитал-внедрение – "государство в смартфоне".