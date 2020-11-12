Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска экс-президента Виктора Януковича. Тот подал в суд на бывшего генпрокурора Юрия Луценко по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Постановление суда вступает в законную силу с момента его принятия и обжалованию не подлежит. Об этом говорится в приговоре суда за 4 ноября, который обнародовали 11 ноября.

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Решение Печерского районного суда города Киева за 13 марта 2020 года и постановление Киевского апелляционного суда за 16 июля 2020 года оставить без изменений,

– говорится в сообщении.

Что известно об иске Януковича против Луценко