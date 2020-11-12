Верховный Суд отказал Януковичу в иске о чести и достоинстве
Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска экс-президента Виктора Януковича. Тот подал в суд на бывшего генпрокурора Юрия Луценко по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Постановление суда вступает в законную силу с момента его принятия и обжалованию не подлежит. Об этом говорится в приговоре суда за 4 ноября, который обнародовали 11 ноября.
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Решение Печерского районного суда города Киева за 13 марта 2020 года и постановление Киевского апелляционного суда за 16 июля 2020 года оставить без изменений,
– говорится в сообщении.
Что известно об иске Януковича против Луценко
- На дебатах Генеральной Ассамблеи ООН Луценко заявил, что "государственная мафия" Януковича, убегая из страны, присвоила более 40 миллиардов долларов. Генпрокуратура, по его словам, применила специальную конфискацию и вернула в государственный бюджет Украины 1,5 миллиарда долларов.
- Янукович подал судебный иск на Генпрокуратуру и Юрия Луценко.
- Он требовал признать слова Луценко нарушающими его честь, достоинство и деловую репутацию.
- Суд несколько раз переносил рассмотрение дела.
- Впоследствии Печерский районный суд Киева отказал Януковичу в иске. Апелляцию экс-президент тоже проиграл.
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