Верховный суд США снова отклонил иск со стороны кампании Трампа
В США Верховный суд отклонил иск генпрокурора Техаса о признании недействительными результатов президентских выборов в 4 штатах. Он пытался заблокировать полученные по почте голоса в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.
Соответствующий суд во второй раз отклонил иск со стороны кампании Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.
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Вердикт суда отклонить иск был принят без каких-либо публичных возражений. Это стало мощнейшим подтверждением того, что у Трампа уже нет шансов изменить результаты выборов в суде, говорится в статье.
Даже судьи, которых он (Трамп – 24 канал) назначил, не заинтересованы, чтобы позволить ему продолжать отчаянные юридические попытки,
– отметил телеканал.
В Верховном суде США 6 судей – поддерживают консервативные взгляды и имеют расположение к республиканцам, только 3 – симпатизируют демократам.
Почему отклонили иск
Суд в своем коротком распоряжении отметил, что Техас не продемонстрировал, что имеет законное право предъявить иск.
В приказе отметили: "Просьба штата Техас о предоставлении разрешения на подачу жалобы отклоняется из-за отсутствия требований к статье III Конституции. Техас не продемонстрировал признанную в судебном порядке заинтересованность в том, как другие Штаты проводят свои выборы. Все остальные поданные ходатайства отклоняются как спорные".
Выборы в США 2020: главное
- На выборах президента США победу получил кандидат от демократов Джозеф Байден. Однако Дональд Трамп до сих пор не может признать свое поражение.
- Он отмечает массовые фальсификации результатов выборов, а также подает иски в суды. В то же время суд уже отменил ряд исков Трампа о якобы нарушениях во время голосования.
- По данным СМИ, Дональд Трамп примет участие в следующих выборах президента США в 2024 году. В то же время он якобы планирует объявить о своем участии в предстоящих выборах в день инаугурации Байдена. Больше о выборах в США – читайте здесь.
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