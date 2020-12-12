В США Верховный суд отклонил иск генпрокурора Техаса о признании недействительными результатов президентских выборов в 4 штатах. Он пытался заблокировать полученные по почте голоса в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

Соответствующий суд во второй раз отклонил иск со стороны кампании Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

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Вердикт суда отклонить иск был принят без каких-либо публичных возражений. Это стало мощнейшим подтверждением того, что у Трампа уже нет шансов изменить результаты выборов в суде, говорится в статье.

Даже судьи, которых он (Трамп – 24 канал) назначил, не заинтересованы, чтобы позволить ему продолжать отчаянные юридические попытки,

– отметил телеканал.

В Верховном суде США 6 судей – поддерживают консервативные взгляды и имеют расположение к республиканцам, только 3 – симпатизируют демократам.

Почему отклонили иск

Суд в своем коротком распоряжении отметил, что Техас не продемонстрировал, что имеет законное право предъявить иск.

В приказе отметили: "Просьба штата Техас о предоставлении разрешения на подачу жалобы отклоняется из-за отсутствия требований к статье III Конституции. Техас не продемонстрировал признанную в судебном порядке заинтересованность в том, как другие Штаты проводят свои выборы. Все остальные поданные ходатайства отклоняются как спорные".

Обратите внимание! Ранее генпрокурор штата Техас Кен Пэкстон, который является сторонником Республиканской партии, подал иск против 4 штатов. В документе повторялись юридические аргументы, высказанные кампанией Трампа для отмены результатов выборов в ключевых штатах.

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