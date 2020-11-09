Верховный Суд Украины 27 октября не удовлетворил кассационную жалобу "Приватбанка" и Кабинета Министров относительно процедуры bail-in во время национализации банка. При рассмотрении этого вопроса суд фактически не принял во внимание "антиколомойский" закон о банках.

Именно в этом деле впервые в истории Украины применили новый закон, который запрещает возвращать банки их прежним хозяевам. Об этом пишет Finbalance.

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Подробнее о деле:

Истцом по этому делу является компания ООО "Реватис". Она жаловалась на "Приватбанк" и Минфин из-за признания недействительными конвертации вкладов физических лиц в акции банка (процедура bail-in – об этом подробнее ниже).

В июне 2020 года Хозяйственный суд города Киева не поддержал жалобу и закрыл производство против министерства и Национального банка.

28 июля 2020 года Северный апелляционный хозяйственный суд отменил это решение суда первой инстанции. Тогда уже "Приват" и Министерство финансов подали кассационную жалобу в Верховный Суд.

28 октября 2020 года Верховный Суд отказал в иске и оставил в силе решение Северного апелляционного хозяйственного суда.

Предыдущий аналогичный случай:

Ранее с аналогичным иском обращалась компания ООО "КС Групп" против "Приватбанка и Минфина".

Тогда все пошло тем самым путем – суд жалобу отклонил, апелляционный поддержал, а Верховный в конце поддержал позицию апелляционного.