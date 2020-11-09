Верховный Суд не стал применять "антиколомойский" закон по делу "Привата"
Верховный Суд Украины 27 октября не удовлетворил кассационную жалобу "Приватбанка" и Кабинета Министров относительно процедуры bail-in во время национализации банка. При рассмотрении этого вопроса суд фактически не принял во внимание "антиколомойский" закон о банках.
Именно в этом деле впервые в истории Украины применили новый закон, который запрещает возвращать банки их прежним хозяевам. Об этом пишет Finbalance.
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Подробнее о деле:
- Истцом по этому делу является компания ООО "Реватис". Она жаловалась на "Приватбанк" и Минфин из-за признания недействительными конвертации вкладов физических лиц в акции банка (процедура bail-in – об этом подробнее ниже).
- В июне 2020 года Хозяйственный суд города Киева не поддержал жалобу и закрыл производство против министерства и Национального банка.
- 28 июля 2020 года Северный апелляционный хозяйственный суд отменил это решение суда первой инстанции. Тогда уже "Приват" и Министерство финансов подали кассационную жалобу в Верховный Суд.
- 28 октября 2020 года Верховный Суд отказал в иске и оставил в силе решение Северного апелляционного хозяйственного суда.
Предыдущий аналогичный случай:
- Ранее с аналогичным иском обращалась компания ООО "КС Групп" против "Приватбанка и Минфина".
- Тогда все пошло тем самым путем – суд жалобу отклонил, апелляционный поддержал, а Верховный в конце поддержал позицию апелляционного.
Что такое процедура bail-in?
Это процедура, применяемая в случае финансовых проблем банка. Она позволяет использовать деньги кредиторов для "поддержания жизнедеятельности" банка. Таким образом сами кредиторы становятся акционерами, а их вложенные деньги – акциями.
Если простыми словами, когда вы держите деньги на депозите в банке, у которого возникли проблемы, он может использовать ваши деньги как капитал. Ожидается, что когда банк восстановится, вы сможете вернуть эти деньги.
Впрочем, эта процедура противоречит новому закону о банках, запрещающему возвращать их прежним хозяевам. А вкладчики, деньги которых конвертировались в акции, фактически стали акционерами банка.
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