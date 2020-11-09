Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сравнил процессы возвращения аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса под контроль Украины. По его мнению, с Крымом может быть "легче".

В Крыму не было боевых действий, поэтому полуостров легче будет вернуть "обратно в Украину", чем Донбасс. Об этом говорил вице-премьер-министр правительства Украины Алексей Резников в интервью " Радио Свобода ", опубликованном 8 ноября.

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Возвращение Крыма назад в Украину полноценно как оккупированной сегодня территории – более даже, возможно, легкий вариант. Потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито,

– сказал Резников.

Зато в Крыму есть другая "задача, которую надо решать" – это замещение россиянами-оккупантами населения после аннексии.

Министр посетовал, что "легко все не бывает", ведь "мы живем в мире, когда классические войны уже не ведут – ведут гибридные". А это значит, что и в ответ надо делать "гибридные ходы".

Заметим два нюанса:

По данным Офиса генерального прокурора, за время аннексии Крыма Россией полуостров покинули примерно 48 000 человек. В то же время продолжается активное заселение полуострова россиянами , многие прибывших – военные.

Слова Резникова об отсутствии боевых действий в Крыму несколько неполные – таких боев, как на Донбассе, там не было, но кровь проливали. Россия аннексировала Крым в марте 2014, тогда "зеленые человечки" блокировали украинские военные части. Некоторые позиции украинцев брали штурмом, в бою погиб прапорщик ВСУ Сергей Кокурин.