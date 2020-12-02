В США Министерство юстиции проводит расследование возможной коррупционной схемы по передаче взяток в Белый дом или связанный с ним политический комитет. Вероятно, речь идет об обмене на получение президентского помилования.

В Вашингтоне федеральные прокуроры заявили, что получили доказательства соответствующей схемы. Об этом со ссылками на рассекреченные документы суда округа Колумбия сообщает CNN.

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Детали расследования

Согласно документам, схемы заключались в предложении значительного политического вклада в обмен на отсрочку приговора или президентское помилование.

В то же время прокуроры начали расследовать секретную лоббистскую схему. Она, по их информации, заключалась в том, что 2 неустановленных лица действовали как лоббисты высокопоставленных чиновников Белого дома, не соблюдая требования по регистрации закона о раскрытии лоббистской информации.

Примерно половина 18-страничного документа была редактируемая. В конце концов общедоступная версия содержала мало подробностей вероятной схемы,

– говорится в сообщении.

Также в документах не уточняли должности и имена лиц, которые якобы могут быть причастны к делу.

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