Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров утверждает, что свободную экономическую зону могут создать на Закарпатье. По убеждению чиновника, в регионе имеются благоприятные возможности для этого.

Так, Петров уверен, что когда глава Офиса Президента Андрей Ермак говорил о создании свободной экономической зоны на западе, имел в виду Закарпатье. Об этом глава ОГА заявил на форуме "Re: Open Zakarpattia", сообщает Укринформ.

К теме Планируем создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и на западе, – Ермак

Есть высокая вероятность, что свободная экономическая зона, которую планирует правительство создать на Западной Украине, будет именно на Закарпатье,

– сказал Петров.

Почему Петров считает, что зону создадут на Закарпатье

По словам чиновника, среди западных областей именно на Закарпатье продвигают эту идею как основу для развития региона. Кроме того, Петров напомнил, что в регионе в течение 2002 – 2004 годов уже была свободная экономическая зона.

"Учитывая уникальное положение Закарпатья, которое нас связывает с четырьмя странами ЕС, мы хотим связать все кластеры, чтобы заработали новые проекты", – добавил председатель ОГА.

Петров отметил, что из-за масштабного развития дорожной инфраструктуры Закарпатье может затянуть пилотный проект свободной экономической зоны на несколько лет.

Что этому предшествовало

Ранее Ермак рассказал, что свободную экономическую зону хотят ввести не только на Донбассе, но и в одной из областей запада. Правда, в какой именно, политик не уточнил.

К слову, создания СЭЗ на Донбассе касался один из вопросов президента во время всеукраинского опроса. В результате такую ​​инициативу поддержали лишь 46,7% украинцев.