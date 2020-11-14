Пока не рассматривают вопрос отмены или пересмотра безвиза Украины с Евросоюзом. Однако функционирование антикоррупционных институтов остается одним из главных условий безвиза.

Власть принимает меры, чтобы сохранить антикоррупционную реформу. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью "Громадському радіо".

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Сейчас на всех уровнях угрозы (отмены безвиза – 24 канал) как таковой нет,

– подчеркнула Стефанишина.

Однако, по словам вице-премьера, европейские партнеры наблюдают за развитием событий, поэтому в отчете, который ежегодно публикует Европейская комиссия о функционировании безвиза, конституционный кризис отметят, а также дадут рекомендации по решению проблемных вопросов.

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Стефанишин отметила, что Кабмин решил начинать процесс по пересмотру обновления торговой части Соглашения с ЕС с консультаций с украинским бизнесом. Вице-премьер рассказала, что в течение 4 месяцев происходили встречи с бизнес-ассоциациями. Они готовили предложения, видение проблемных вопросов, барьеров к доступу на рынок, расширения квот, уменьшения пошлин. Поэтому, как добавила вице-премьер, это побудило Европейский союз серьезно взглянуть на процесс.

Сегодня мы имеем видение, и надеемся, что с января мы начнем этот процесс,

– подчеркнула Стефанишина.

Кроме этого, вице-премьер добавила, что парламенты предыдущего и нынешнего созыва приняли более 100 законов, которые необходимы для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, то есть около 50% выполнения всего соглашения.

Однако сейчас Рада рассматривает трудные решения. В частности, в списке приоритетов законопроекты о рынке мусора, о внутренних водных путях перевозки и тому подобное.

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