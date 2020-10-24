Вести Глобалайз: 22 года заключения за клип, легализация наркотиков и хоррор для кошек
В свежем выпуске "Вести Глобалайз" за 24 октября – у исполнителя Nuke Bizzle проблемы – ему грозит 22 года в федеральной тюрьме. Правительство призвало продавать кокаин и экстази в аптеках. Бренд Temptations представляет "Напуганного кота" – ужасающую кошачью сказку о преследовании на Хэллоуин.
Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале:
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Смотрите полный выпуск программы "Вести Глобалайз" на 24 канале: