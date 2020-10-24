В свежем выпуске "Вести Глобалайз" за 24 октября – у исполнителя Nuke Bizzle проблемы – ему грозит 22 года в федеральной тюрьме. Правительство призвало продавать кокаин и экстази в аптеках. Бренд Temptations представляет "Напуганного кота" – ужасающую кошачью сказку о преследовании на Хэллоуин.

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале: Японцы спустили на воду чисто пацифистскую субмарину. "Тайджей", что в переводе означает "большой кит", – имеет 3 тысячи тонн веса, более 9 метров ширины и 84 длины. Рекламная кампания японской сети одежды UNIQLO в России оскорбила честь и достоинство белых гетеросексуальных россиян. Блогер в Тикток сделал фото заката с помощью своей лысины. Смотрите полный выпуск программы "Вести Глобалайз" на 24 канале: