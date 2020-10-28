В выпуске программы "Вести Глобалайз" за 28 октября – в Польше усилили запрет абортов. Люди не согласны с таким решением. Запустили проект, цель которого показать людям, с какими проблемами искусственного интеллекта им придется столкнуться до 2025 года. В некоторых странах фильм "Борат 2" запретили для проката. К примеру, в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Омане, Катаре, Беларуси и России. И в Украине

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале:

В твиттере издание ВВС опубликовало мультик о 3 детях в раздевалке. Цель – показать детям, что люди делятся не только на мальчиков и девочек.

Тело 61-летнего Рольфа Бухгольца на 90% покрыто татуировками. 516 модификаций: пирсинг, импланты во всех возможных местах и даже тату на глазных яблоках.

В мире 41 страна разрешает аборты. Что касается ЕС, то зеленый свет дали 25 из 27 стран.