В свежем выпуске "Вести Глобалайз" за 17 декабря – в мире появилось множество антивакцинаторов. Есть даже женщина, чья нога стала орудием для них. Большинство людей полюбили готовить только по той причине, что кухня – единственное место, где они хозяева своей жизни. Популярные соцсети массово ходят по судам.

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале:

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19-летняя девушка стала известной после того, как начала публиковать в инстаграме свое лицо, которое очень напоминало мертвую женщину.

Американские аналитики заверили, что фейсбук "выживает" благодаря приложениям инстаграм и вотсап.

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