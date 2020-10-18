В выпуске программы "Вести Глобалайз" за 18 октября – на американского туриста напала пума. Она сбежала после того, как он ее обматерил. Судя по фото и видео, китайцы не соблюдают социальную дистанцию, кое-кто и маски не носит. Канье Уэст запустил свой первый агитационный ролик в качестве кандидата в президенты США. Неизвестная женщина подошла к афроамериканцу и швырнула в него своего пса.

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале: 5-летний мальчик обнаружил следы динозавров, которым уже 130 миллионов лет. Кличко, Ляшко и Верещук: украинские политики захватывают ТикТок. Необычное хобби – гетеросексуальный Марк Брайан одевается, как женщина.