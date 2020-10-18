Вести Глобалайз: Атака пумы, COVID-19, Канье Уэст и расизм
В выпуске программы "Вести Глобалайз" за 18 октября – на американского туриста напала пума. Она сбежала после того, как он ее обматерил. Судя по фото и видео, китайцы не соблюдают социальную дистанцию, кое-кто и маски не носит. Канье Уэст запустил свой первый агитационный ролик в качестве кандидата в президенты США. Неизвестная женщина подошла к афроамериканцу и швырнула в него своего пса.
Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале:
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