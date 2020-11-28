В выпуске программы "Вести Глобалайз" за 28 ноября – Техасского футболиста Валерия Сарамутина отстранили от игры, так как он отказался чтить память Джорджа Флойда. В ноябре в продажу вышла книга бывшего президента США Барака Обамы "Земля обетованная". ФБР наймет 140 роботов для поиска конфиденциальной информации.

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Google уже через несколько недель выпустит обновление. Chrome 87 – так называется новый браузер, который по словам самих разработчиков, лучше и быстрее.

9 австралийских военных – в том числе одна женщина – покончили с собой в течение 3 недель. Все это на фоне расследований о военных преступлениях в Афганистане.