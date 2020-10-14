В выпуске программы "Вести Глобалайз" за 14 октября – американская армия начнет использовать очки расширенной реальности для лучшей навигации своих собак. Они смогут найти преступника почти самостоятельно, где бы он ни был. В аэропорту Чикаго афроамериканку Кайлу Юбэнкс отказались впускать в самолет из-за внешнего вида. Павел Дуров предложил 7 советов для тех, кто хочет сохранить молодость.

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале: Ротвейлер по имени Метер протестовал очки с виртуальным индикатором. Google попытается превратить YouTube в торговую платформу. Пользователи соцсетей отреагировали на "рецепт молодости" Дурова.