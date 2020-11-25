В выпуске программы "Вести Глобалайз" за 25 ноября – Дональд Трамп наотрез отказывается признавать победу своего оппонента Джо Байдена. В Кении воруют младенцев, чтобы прокормить процветающий черный рынок. Австралийский спецназ причастен к убийству 39 гражданских афганцев.

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале: Бывший гангстер семьи Гамбино вернулся в инстаграм и фейсбук. Google презентовал инструмент, который умеет превращать рисунки в монстров. Более 500 рыбаков в Сенегале заразились неизвестной болезнью.