В выпуске программы "Вести Глобалайз" за 4 ноября – камера с искусственным интеллектом спутала лысую голову судьи с мячом во время футбольного матча. Самым богатым ютубером является 9-летний Райан Каджи, на просмотрах он зарабатывает 22 миллиона долларов. Американская певица Билли Айлиш попала в черный список администрации Трампа.

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