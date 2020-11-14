В выпуске программы "Вести Глобалайз" за 14 ноября – 15 китайских хакерских команд соревновались в первенстве хакерского искусства. С судьбой китайской компании Huawei не все так однозначно, ведь в отношении нее вводили санкции. "Мисс США – 2020" выбрали из-за масштабных протестов Black Lives Matter.

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале:

50-летнюю британку Корону Ньютон назвали в честь акушерки, принимавшей роды. Все было хорошо до 2019 года, пока мир не накрыл коронавирус. С тех пор имя женщины вызывает у людей не просто желание пошутить, а даже больно ужалить.

У Саманты Рамсделл из США размер рта – почти 9 сантиметров в высоту и 10 в ширину.

В США 9 ноября выбрали "Мисс США – 2020". Ею стала 22-летняя Ася Бранч.

34-летняя американская альпинистка покорила 900-метровую вершину в Калифорнии всего за 21 час и 13 минут.

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