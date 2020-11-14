Вести Глобалайз: Китайские хакеры, Huawei и Black Lives Matter
В выпуске программы "Вести Глобалайз" за 14 ноября – 15 китайских хакерских команд соревновались в первенстве хакерского искусства. С судьбой китайской компании Huawei не все так однозначно, ведь в отношении нее вводили санкции. "Мисс США – 2020" выбрали из-за масштабных протестов Black Lives Matter.
Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале:
50-летнюю британку Корону Ньютон назвали в честь акушерки, принимавшей роды. Все было хорошо до 2019 года, пока мир не накрыл коронавирус. С тех пор имя женщины вызывает у людей не просто желание пошутить, а даже больно ужалить.
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Смотрите выпуск "Вести Глобалайз" за 14 ноября 2020: видео
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