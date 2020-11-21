В выпуске программы "Вести Глобалайз" за 21 ноября – конец света может наступить примерно через 20 лет, но ситуацию можно спасти. Ведь человечество привыкло адаптироваться под любые условия. Президент Франции назвал Совбез "малодейственным" органом, до этого таким занимался только Дональд Трамп.

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале:

Британец Бруно Беррик в собственном же доме, потому что у него аллергия на электричество и мобильные телефоны.

Недавно стартовал второй сезон сериала "Мандалорец" и на одну из серий внимание обратила канадско-американская блогерша и феминистка Анита Саркисян. Ее обеспокоил тот факт, что броня у женщин – не такая как у всех.

В Бельгии продали голубя для гонки за рекордные почти 2 миллиона долларов. Предыдущий рекорд был в 2019 году, тогда птицу выкупили чуть больше, чем за 1,5 миллиона.