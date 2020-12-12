В выпуске программы "Вести Глобалайз" за 12 декабря – OnlyFans сделал TikTok питомником порочных искателей славы. Иранского ученого убили с помощью пулемета, управляемого искусственным интеллектом. Фейковую сперму якобы Илона Маска продали за 150 тысяч долларов. В датском Saxo Bank опубликовали прогнозы на 2021 год.

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале: Louis Vuitton предлагает купить кожаный мяч за 4 тысячи фунтов стерлингов. Избранный президент США Джо Байден обещает решительно бороться с COVID-19. Американский комик-ученый Билл Най обратился к антимасочникам. Мужчина в Тайване получил штраф в 3 500 долларов, потому что нарушил карантин на 8 секунд.