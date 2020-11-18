Вести Глобалайз: Папа Франциск, войны мафии, летающие такси, птичьи выборы
В выпуске программы "Вести Глобалайз" за 18 ноября – Папа Франциск лайкнул фотографию гламурной модели в инстаграме. В начале ноября 2020 года в Берлине произошли по меньшей мере 3 столкновения между представителями чеченских и арабских кланов. Испания анонсирует план запуска летающего сервиса такси в Барселоне. В Новой Зеландии обнаружили 1500 сфальсифицированных голосов на птичьих выборах.
Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале:
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