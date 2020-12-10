В выпуске программы "Вести Глобалайз" за 10 декабря – "Порнхаб" уже давно не просто порносайт. Он занимается благотворительностью, инвестирует в развитие экологии и многое другое. В Германии судят "наци-бабушку". Она уже несколько раз отсидела за то, что отказывалась признавать сам факт Холокоста.

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Основатель "ВКонтакте" Павел Дуров поделился с людьми рецептам счастливой и успешной жизни.

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