В выпуске программы "Вести Глобалайз" за 10 октября – пользователи соцсетей засыпали тегами "гордые мальчики" фотографии пар геев. Есть несколько причин: Первая – это не пропаганда насилия. Вторая – насолить неонацистам. Исследователи педофилии в церкви главной причиной называют клерикализм. Сотни травмированных, 6 погибших и 12 тысяч задержанных – это цифры белорусских протестов.

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале:

В большинстве случаев об Украине чаще всего вспоминают из спортивной токи зрения. Особенно, когда украинцев обсуждают звезды мирового масштаба.

Известный бренд Gucci выпустил коллекцию платьев для мужчин.

В Reddit и других соцсетях после дебатов Трампа и Байдена начался настоящий ураган.