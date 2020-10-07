В итоговом выпуске программы "Вести Глобалайз" за 7 октября – существует 44 вида вакцин против COVID-19. Однако ни одна из них еще не разрешена для широкого использования. Франция объявляет о "постепенном" запрете диких животных в цирках. Хитцльспергер стал первым из известных футболистов, который открыто заявил, что он гомосексуал. За это ему вручили орден "За заслуги".

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале: Тренировка "Капитана Марвел". Неприятный инцидент с дизайнером Versace.