В выпуске программы "Вести Глобалайз" за 11 ноября – в Германии появилась ферма с верблюдами. Уже совсем скоро из них будут доить молоко. Более половины молодых мусульман во Франции хотят жить по законам шариата. Пользователи соцсетей так обрадовались победе Байдена, что устроили Трампу настоящую "прожарку".

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