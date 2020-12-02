В выпуске программы "Вести Глобалайз" за 2 декабря – Европу призывают готовиться к новой волне беженцев из Эфиопии. Там уже почти месяц продолжается полномасштабная война. В Германии протестуют против ковидных ограничений. Протестующие приравнивают себя к жертвам нацистского режима. Новый закон в США может позволить применять расстрелы и казнь через газовую камеру.

Также в выпуске "Вести глобалайз" на 24 канале: Пользователи соцсетей начали хейтить американскую актрису Эмбер Херд – бывшую жену Джонни Деппа и одну из главных героинь фильма "Аквамен". Петиция актрисы из "Аквамена-2" набрала уже более 1,5 миллиона подписей. Смотрите программу "Вести Глобалайз" за 2 декабря 2020: видео