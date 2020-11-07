В программе "Вести Глобалайз" за 7 ноября – официальные результаты выборов в США еще неизвестны, но предварительные – уже давно публикуют в СМИ. От загадочной болезни в штате Дельта в Нигерии умерли 15 человек. У американского актера Джонни Деппа могут возникнуть серьезные проблемы – все началось с суда с таблоидом The Sun. Рэперов Трэвиса Скотта и Канье Уэста высмеяли из-за костюмов на Хэллоуин.

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале: Пользователи Twitter начали делиться в соцсети малоизвестными фактами о птицах. Подросток Эйдан Боуи стал известным благодаря тому, что ловко наносил макияж. В 19 лет парень готовится открывать собственный салон. 18-летняя американка Сара Садок начала вести страницу в Тикток, чтобы помочь людям с неупорядоченным питанием.