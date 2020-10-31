В выпуске программы "Вести Глобалайз" за 31 октября – в США скоро состоятся президентские выборы, а это главное политическое событие в стране. 2020 год – не самый лучший для голосования в США. Это если верить сторонникам теории "нулевого года" или, как ее еще называют – "Проклятие Текумсе". В американских СМИ начали распространяться слухи о возможных протестах после результатов голосования.

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале: В Швеции появился малыш по имени Ноа. Ему нет и 3 лет, а он мастерски владеет мячом. Инструкции Кайла Бьорджеса учат, как спастись от пумы. Фото черепахи, которая якобы показывает средний палец, стало лучшей фотографией дикой природы.