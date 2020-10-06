В выпуске программы "Вести Кремля" за 6 октября - Навальный продолжает лечение в Берлине, но уже точит лыжи на Россию, чтобы продолжить политическую карьеру. Юра Дудь взял первое большое интервью у оппозиционера после его отравления. Число 44 долго оставалось вне поля зрения нумерологов, но буквально на днях выстрелило в самом сердце Кавказа. Именно столько лет исполнилось Кадырову.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Отсталые Нидерланды. Космическая изолента.