В выпуске программы "Вести Кремля" за 10 ноября – митингующие разнесли парламент и кабинет премьер-министра. В Пашиняна исчезли часы. Здесь сомнений нет, – деда Путина хлебом не корми, а дай что-то украсть. Российские эксперты когда начинают говорить о геополитике – сразу пошлые темы вылезают. К примеру, об изнасилованной черепахе Дании и ЛГБТ-инструкторах НАТО.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Космические голоса и карьера Рогозина.