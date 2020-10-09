В выпуске программы "Вести Кремля" за 9 октября – у патриарха Кирилла есть много артефактов и молитв, которые могли бы помочь в борьбе с коронавирусом. К примеру, настой из мощей Серафима Саровского. Путин перед выборами, как обычно, споет несколько старых хитов. Он точно станет известным рэпером, ведь ему для победы хороши любые методы.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Белорусская экономика начала терять даже свою нестабильность. Рогозина не бомбит.