В выпуске программы "Вести Кремля" за 3 декабря – недаром на Путина россияне молятся. Потому что один когда-то воду в вино превратил. А он, говорят, физраствор на вакцину. Гурбангулы Бердымухамедов раньше тешил собственными песнями или книгами. Но теперь он еще и замахнулся на то, чтобы сделать свой народ "бессмертным".

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Чем будет заниматься освобожденный Чубайс. Русские "шерлоки" занялись делом Сталинграда.