Вести Кремля: День Великой вакцинации на России. Печка Бердымухамедова
В выпуске программы "Вести Кремля" за 3 декабря – недаром на Путина россияне молятся. Потому что один когда-то воду в вино превратил. А он, говорят, физраствор на вакцину. Гурбангулы Бердымухамедов раньше тешил собственными песнями или книгами. Но теперь он еще и замахнулся на то, чтобы сделать свой народ "бессмертным".
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
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