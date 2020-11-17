Вести Кремля: День рождения коронавируса. Кадыров против Marvel
В выпуске программы "Вести Кремля" за 17 ноября – год назад 55-летний китаец съел летучую мышь, после чего COVID-19 распространился по всему миру. Страны объединились против страшного недуга, а "впереди" традиционно Россия. В Чечне солнце не взойдет на востоке, если все не проконтролирует падишах Рамзан. Кадыров поручил заменить изображения персонажей Marvel в детском центре на "настоящих героев".
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
Словарь Жириновского.
Костный ремонт дорог в Иркутске.
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