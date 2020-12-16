В выпуске "Вести Кремля "за 16 декабря – российская блогерша Виктория Боня порадовала человечество своим "сенсационным разоблачением". Она рассказала о коварных поступках Билла Гейтса. Из инстаграма Ivy Park, бренда одежды Бейонсе, удалили фотографию краснодарских моделей. Это произошло после того, как англоязычные пользователи обвинили девушек в расизме.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: К чему приводит банная дипломатия. Создание православного фаервола.