В выпуске программы "Вести Кремля" за 16 ноября – в "Роскосмосе" придумали новый бизнес – духи, одежда и алкоголь под брендом "Поехали". Ранее ученые России раскритиковали костюмы американских астронавтов. Теперь Рогозин точно сможет создавать лучшие. Хиллари Клинтон любит Россию давно и горячо. Теперь у нее есть шанс с ООН снова заниматься любимым делом.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Деда Пиню напугали. Туркменский догофил.