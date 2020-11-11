В выпуске программы "Вести Кремля" за 11 ноября – Белорусская АЭС остановила свою работу из-за технических неполадок. Для восстановления электроэнергии необходимо заменить некоторое оборудование. В Туркменистане начали кампанию по озеленению. В частности, Гурбангулы Бердымухамедов решил высадить 25 миллионов деревьев.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Фантазии Жириновского. Эффективное российское "оружие" против COVID-19. Словесные итоги года в России.