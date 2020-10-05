В выпуске программы "Вести Кремля" за 5 октября: в России на пляж Камчатки выбросило тысячи морских животных. Причиной этого экологического бедствия стала деятельность человека, ведь в воде в десятки раз превышены показатели фенола и других ядовитых веществ. На звездном триумфе "вырисовывается" новая пара, которая может затмить все предыдущие известные четы – Наталья Поклонская и Илья Прусикин.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Бердымухамедов и его малыш.